في ذكرى ميلاده.. تعرف على قصة حب و3 زيجات في حياة كرم مطاع

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير كرم مطاوع، واحدًا من رموز المسرح المصري، في فترته الذهبية في الستينيات.

مر كرم مطاوع، بقصة حب في بداية حياته، كانت مع إحدى زميلاته في المعهد العالي للفنون المسرحية، نشأت بينهما علاقة عاطفية قوية، كادت أن تتوج بالزواج لولا حصوله على بعثة دراسية في إيطاليا، وبسبب انشغاله بدراسته وسفره انقطعت علاقته بحبه الأول.

عندما حصل كرم على منحة دراسية بأكاديمية الفنون في روما، التقى هناك بالدكتورة ميريث فالجوم، أو "مارجريتا"، تم الزواج بينهما في أثناء زيارة قصيرة لمصر عام 1962، ثم عادا معًا إلى روما لاستكمال الدراسة، وبعد أن نال درجته العلمية من الأكاديمية.

اصطحبها مرة أخرى إلى مصر، لكن بصحبة ولديه التوأم عادل وكريم، واستقروا في مصر لفترة، وعملت مارجريتا بالبرامج الموجهة في الإذاعة المصرية، واستمرت سنوات قليلة إلى أن انفصلا، وعادت مارجريتا إلى إيطاليا.

كانت الزيجة الثانية من الفنانة سهير المرشدي، دي، وتعرفا على بعضهما في معهد الفنون المسرحية، حيث كان أستاذا لها في المعهد.

قالت "سهير" في إحدى الحوارات الصحفية أنها لم تكن حريصة على حضور محاضراته، ولكنها اكتشفت بعد ذلك أن كل المسرحيات التي تحبها من إخراجه، وحضرت له مسرحية شارك في بطولتها مع الفنانة سناء جميل، لتنشأ بينهما قصة حب كبيرة.

استمر زواجهما لمدة 20 عامًا، وأنجبا ابنتهما الفنانة حنان مطاوع، واختلطت حياتهما الفنية بالشخصية حيث شاركا معا في عدد من الأعمال المسرحية مثل "يا طالع الشجرة"، و"ليلة مصرع جيفارا"، و"الفتى مهران"، و"إيزيس"، التي حققت نجاحًا كبيرًا وقتها، وعلى الرغم من ذلك طلبت المرشدي الانفصال.

تزوج للمرة الثالثة من الإعلامية ماجدة عاصم، وبعد أشهر قليلة من زواجهما اكتشف كرم إصابته بسرطان الكبد، وقع الطلاق بينهما بعد عام واحد من الزواج، وسافر بعدها إلى أمريكا لتلقي العلاج ثم عاد إلى مصر بعد تدهور صحته، ولكنه رحل سريعا بعد شهر واحد من الطلاق.

