وزيرة الثقافة تشهد الاحتفال بإحياء الذكرى الأولى لرحيل المبدع سمير سيف

القاهرة - محمد ابراهيم - كرمت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اسم المخرج الراحل الدكتور سمير سيف وذلك خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لرحيله والتي نظمها قطاع صندوق التنمية الثقافة بالتعاون مع دار الاوبرا المصرية والشركة المنتجة لفيلم "أغسطينوس ابن دموعها" آخر أعمال المخرج الراحل، وذلك تحت عنوان "د. سمير سيف.. ابتسامة لن تغيب"، على مسرح الجمهورية بحضور الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، هنرى عون رئيس الشركة المنتجة للفيلم وحشد كبير من الفنانين والإعلاميين وعشاقي فن المبدع الراحل.

قالت وزيرة الثقافة لقد مر عام كامل على رحيل المخرج والسيناريست وعاشق السينما الدكتور سمير سيف الذى تعرفت عليه مِن خلال روائعه الفنية، أفلامه ومسلسلاته، ثم التقينا في جنبات وزارة الثقافة، أثناء رئاسته للمهرجان القومي للسينما المصرية، لأجد مبدعا حقيقيا تحمل شخصيته كل مميزات المبدع الفذ، حيث ابتسامته الهادئة، تواضعه الشديد، ثقافته الموسوعية، وعشقه الذي لا ينتهي للسينما.

وأضافت اليوم ونحن نرثى العبقري الراحل سمير سيف تتشابك العواطف مع الأفكار، وتعجز الحروف عن وصف المشاعر، خاصة ونحن نحيى الذكرى الاولى لرحيل صديق مبدع نهلنا جميعا من خبراته وفنه سواء كنا متلقين أو عملنا معه كفنانين أو حتى تزاملنا بحكم المسئولية.

وأردفت لقد أَورثنا سمير سيف ابداعًا جميلًا خالدًا ومميزا، صاغته مخيلته وعبر عنه فى صورة رسخت في ذاكرتنا، وباتت علامات فارقة في تاريخ السينما، وأكدت أنه على الرغم من رحيل سمير سيف معلم الاجيال والقامة العظيمة فى عالم الاخراج إلا أن اعماله ستظل ايقونات بارزة نجحت فى تناول الكثير من القضايا الانسانية والمجتمعية، كما أهدت وزيرة الثقافة درع وزارة الثقافة إلى أسرة المبدع الراحل تجسيدًا وامتنانًا بعطاءاته الفنية التي أثرت عالمنا الإبداعي بأروع أعماله المتميزة، وتسلمها نجله الفنان داني سمير سيف.

كما وجه هنري عون رئيس الشركة المنتجة للفيلم، الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على رعايتها َودعمها الاحتفال بالقيمة الفنية الرائعة لسمير سيف، مبديًا شعوره بالفخر والعرفان كونه يعتبر نفسه تلميذًا مميزًا للمخرج الراحل ووصفه بأعظم شخصية عرفها بحياته، وأضاف لقد درست الإنتاج السينمائي علي يديه عبر رحلتنا التي بدأت منذ أكثر من ٢٥ عامًا، كما قدم الامتنان والعرفان لكل ماقدمه المبدع الراحل للفن والفنانين والجمهور في كافة ارجاء الوطن العربي، وقد خص بالذكر منها آخر أعماله التي نالت حظًا من عصارة إبداعاته وهي فيلم "أغسطينوس ابن دموعها" والذي أنتح بدعم مشترك بين وَزارتي الثقافة التونسية والجزائرية وبدعم من وزارة الثقافة المصرية. معقبًا بأن كل أعماله كانت ومازالت تعرض علي شاشات القطر العربي ويستقبلها الجمهور العربي بشغف كبير، وعقب كلمته سلم عون الفنان داني سمير سيف "درع الإبداع" باسم والده الراحل سمير سيف تخليدًا لذكراه وعرفانًا بقيمته الإبداعيةَ الخالدة.

كما وجه داني سمير سيف الشكر لوزيرة الثقافة على حرصها واهتمامها بتخليد وتكريم اسم والده المبدع الراحل، حيث قال إن اليوم يُعد مناسبة خاصة لعائلته ووجه التحية لكل من ساهم في إنجاح هذه الاحتفالية ولوزارة الثقافة بقطاعاتها والشركة المنتجة لفيلم "اغسطينوس ابن دموعها"، وأضاف أن وزارة الثقافة تكرم المبدعين الحقيقيين الذين أفنوا عمرهم لتقديم فن يليق بوطنهم مصر.

تضمن الحفل عرضًا فنيًا متميزًا يتناول فيه مقتطفات فيديو صامتة لحياة الراحل الإبداعية وأهم محطاته الفنية المتميزة مصحوبة بالعديد من المعزوفات الموسيقية والغنائية لأعضاء فريق أوركسترا القاهرة الاحتفالي بقيادة المايسترو ناير ناجي؛ كما شمل الحفل عرضًا لفيلم تسجيلي من إعداد واخراج البير مكرم تضمن مسيرة الراحل الفنية والحياتية التي تبرز مواطن الجمال في إبداعاته الفنية، واختتم البرنامج بعرض لآخر أعمال المبدع الراحل وهو فيلم "اغسطينوس ابن دموعها" وهو من إنتاج تونسي جزائري مشترك.

يُذكر أن سمير سيف يُعد واحدًا من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالًا شديدة التميز مع كبار النجوم، مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسني، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم قدم العديد من الأفلام المهمة للزعيم عادل إمام منها "النمر والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتي"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز في فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكي فيفيلم "معالي الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف في فيلمي "غريب في بيتي" و"عيش الغراب"، وكان أول أفلامه كمخرج "دائرة الانتقام" عام 1976، والمقتبس عن رواية "الكونت دى مونت كريستو" للكاتب الفرنسى ألكسندر دوماس، وكتب القصة السينمائية للفيلم، والسيناريو والحوار بمشاركة السيناريست إبراهيم الموجى، والفيلم من بطولة "نور الشريف، ميرفت أمين، شويكار، يوسف شعبان وصلاح قابيل".