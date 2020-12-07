أحمد زاهر يغازل ابنتيه ليلى وملك في أحدث ظهور لهم من مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان أحمد زاهر صورة لبناته الفنانة الشاية ليلي زاهر وشقيقتها ملك ، من العرض الخاص لمسلسل"وادي الجن" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعبر عن حبه الشديد لهم وتغزل بهم كما هنأ ابنته ليلي علي المسلسل وكتب :"ملكاتي الجميلات ونجومي الصغار من العرض الأول لوادي الجن ، تهانينا يا حبيبة قلبي ، فخور بيكي يا حبيبتي.

مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد زاهر كان في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل "البرنس"، الذى حقق نجاحاً كبيراً، ونال إشادة كبيرة من قبل الجمهور، واستطاع أن يصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرضه ، وشارك في بطولته عدد كبير من المع النجوم منهم "محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، روجينا، أحمد زاهر، إدوارد، رحاب الجمل،نجلاء بدر دنيا عبد العزيز، ومن إخراج وتأليف محمد سامي".

