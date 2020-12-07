القاهرة السينمائي.. لبلبة تشارك بحفل توزيع جوائز النقاد العرب | صور

أعلنت الناقدة علا الشيخ عن الفيلم الفائز بجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هو undine.

جاء ذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، قبل عرض الفيلم الفرنسى جاجارين، وجاء ذلك بعدما شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلما من 22 دولة أوروبية.

الإعلان سبقه سجادة حمراء لبعض الشخصيات ومنهم الفنانة لبلبة عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، تضم لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية 56 ناقدا من 14 دولة أوروبية.

وكان قد أعلن مركز السينما العربية عن الأفلام الثلاثة المرشحة للنسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي جاءت بعد أن شاهد نقاد من 14 دولة عربية 22 فيلمًا من 22 دولة أوروبية، كانت ضمن القائمة الأولية للأفلام المرشحة للجائزة التي سوف يتم الإعلان عن الفيلم الفائز بها، خلال حفل يُقام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 2 إلى 10 ديسمبر).

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، ويدير الجوائز الناقدة علا الشيخ، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.