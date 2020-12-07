أسماء جلال تبهر جمهورها فى أحدث ظهور .. شاهد

نشرت الفنانة أسماء جلال صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

ماشاء الله - زي القمر - ربنا يحميكي - أجمل فنانة حاليًا من وجهة نظرى

وسبق أن أعلنت الفنانة أسماء جلال: أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد مصافحتها لأحد أصدقائها كان حاملا للعدوى..

وتابعت: "أصبت بسبب مصافحتى لصديق لى في الشارع ولم أكن أعلم إصابته بالعدوى"، موضحة أنها تعافت تمامًا حاليا لكن تجربة مرضها كانت كابوسا شديدا".

أضافت "أسماء جلال"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أعراض كورونا بالنسبة لها كانت متمثلة في "سخونة بالجسم وفقدان التذوق والشم تماما، وخمول كبير في جسدها"، مبينه أنها أصابت 2 من صديقاتها بفيروس كورونا في بداية إصابتها بالفيروس المستجد "كوفيد 19".