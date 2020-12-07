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نجل ميريام فارس يخطف الأنظار في أول ظهور له

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​ أول صورة لوجه مولودها الجديد وذاك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ميريام وهي تطعمه الحليب الخاص به وقد طبعت على الصورة العديد من القبل تعبيراً منها عن درجة محبتها له في هذه الفترة حيث يحتاج الى اهتمام كبير.

وكانت ميريام قد فاجأت متابعيها بخبر وضعها مولود جديد بعدما أخفت عنهم خبر حملها ونشرت فيديو ليده وهو يمسك بإصبعها وأطلقت عليه إسم "دايف".

وعلّقت قائلة: "صحيح انك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" وظهر في الفيديو تاريخ ولادة الطفل في يوم 20 تشرين الأول الماضي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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