فن ومشاهير

داليدا خليل توجه رسالة لشريهان في عيد ميلادها

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القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة اللبنانية ​داليدا خليل​ رسالة تهنئة للفنانة المصرية ​شريهان​ بمناسبة عيد ميلادها، بكلمات من القلب.

حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "شيريهان نادرة الموهبة والنجومية وقوة الحضور والرائعة بكل انجازاتها ونجاحاتها .. أنت العيد في كل عام ، أدام الله عليكِ الصحة والحياة التي تستحقك".

الجدير ذكره ان داليدا خليل تشارك كضيفة حصريّة من لبنان على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، والذي سيختتم فعالياته بمشاركة نجوم عرب وأجانب.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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