داليدا خليل توجه رسالة لشريهان في عيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - وجهت الفنانة اللبنانية داليدا خليل رسالة تهنئة للفنانة المصرية شريهان بمناسبة عيد ميلادها، بكلمات من القلب.
حيث كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "شيريهان نادرة الموهبة والنجومية وقوة الحضور والرائعة بكل انجازاتها ونجاحاتها .. أنت العيد في كل عام ، أدام الله عليكِ الصحة والحياة التي تستحقك".
الجدير ذكره ان داليدا خليل تشارك كضيفة حصريّة من لبنان على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الحالي، والذي سيختتم فعالياته بمشاركة نجوم عرب وأجانب.