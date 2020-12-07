"دوت الخليج الفني" يكشف تفاصيل تعاون مروان خوري مع الشاعر علي المولى في عمل جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الشاعر اللبناني علي المولى عن سعادته بالتعاون مع النجم اللبناني مروان خوري، في أغنية جديدة استعدادا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال علي المولي في تصريح خاص للفجر الفني إن الأغنية من ألحان مروان خوري، والأغنية تنتمي للطابع الاجتماعي، ولم يتم تسجيلها حتى الآن.

يذكر أن مروان خوري، شارك مؤخرًا في إحياء حفل غنائي ضمن أغاني مهرجان الموسيقى العربية في دورته الأخيرة والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

وكان مروان قد حقق نجاحا كبيرا بأغنيته الأخيرة مش مرتاحة والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.