ملتقى القاهرة السينمائي يعلن عن مشروعات الأفلام الفائزة بجوائز النسخة السابعة

القاهرة - محمد ابراهيم - اختتمت مساء اليوم فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بتوزيع جوائز النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائي، ضمن فعاليات الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

حصل مشروع "أسطورة زينب ونوح" إخراج يسري نصر الله من مصر، على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من لاجوني فيلم برودكشن، كما حصل أيضا على سلفة توزيع بقيمة 30 ألف دولار مقدمة من ماد سوليوشن وإرجو، وحصل الفيلم نفسه على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من سباركل ميديا، كما توفر له "ذا سيل" خدمات التلوين، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة سنة في تطبيق Clakett PRO مقدمة من كلاكيت.

وحصل مشروع " تمنتاشر" إخراج سامح علاء من مصر على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من راديو وتلفزيون العرب ART، كما حصل أيضا على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من ريد ستار، وجائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من سباركل ميديا، بالإضافة إلى صناعة الإعلان التشويقي والمقدمة الإعلانية للمشروع مقدمة من "ذا سيل".

وتقدم فيلم اندبندنت، خدمات استشارية للسيناريو لمشروع وثائقي في مرحلة ما بعد الإنتاج، إلى مشروع "قبل أخر صورة" إخراج آية الله يوسف من مصر، ومشروع "تمنتاشر" إخراج سامح علاء من مصر.

كما تقدم نيو بلاك جائزة قدرها 5 آلاف دولار وتوفير خدمات التلوين وتسهيلات في المونتاج في مرحلة ما بعد الإنتاج، لمشروعين هما "قبل آخر الصورة" للمخرجة آية الله يوسف من مصر، و"مرور" إخراج عمرو علي من سوريا

كما فاز مشروع "قبل آخر الصورة" لآية الله يوسف أيضا ببرنامج تدريب صناع المشروع بدءا من مرحلة التطوير وصولا للتوزيع مقدمة من IEFTA

وفيما حصل مشروع "بنات ألفة" إخراج كوثر بن هنية من تونس وفرنسا على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من روتانا، حصل مشروع "بحال شي طائر" إخراج المهدي ليوبي من المغرب على جائزة قدرها 5 آلاف دولار واشتراك مجاني لمدة سنة في تطبيق Clakett PRO مقدمة من كلاكيت.

كما حصل مشروع "فطار وغدا وعشاء" إخراج محمد سمير، من مصر، على جائزة قدرها 5 آلاف دولار وإشراف على السيناريو مقدمة من غرفة سرد للكتابة.

وحصل مشروع "عارض الأفلام الأخير" إخراج أليكس بكري، من فلسطين وألمانيا، على جائزة قيمتها 10 آلاف دولار، مقدمة من إيه إتش ميديا برودكشن، كما حصل على جائزة توفير شريط DCP للمشروع مقدمة من "ذا سيل"

وحصل مشروع "الزقاق" إخراج باسل غندور من الأردن، ومصر، وفرنسا والمملكة العربية السعودية، على جائزة قدرها 10 آلاف دولار مقدمة من باديا - بالم هيلز، كما حصل الفيلم نفسه على جائزة أخرى قدرها 10 آلاف دولار مقدمة نيو سينشري.

وقدم مركز السينما العربية دعوة للمشاركة في روتردام لاب إلى مشروع "احكيلهم عنا" إخراج رند بيروتي من الأردن، أما مشروع "سنووايت" إخراج تغريد أبو الحسن، من مصر، فحصل على برنامج تدريب صناع المشروع بدء من مرحلة التطوير وصولا للتوزيع مقدمة من IEFTA، بالإضافة إلى دعوة لحضور منصة انتاج مشترك مقدمة من UNFPA