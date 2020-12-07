من الصداقة إلى الاتهام بالسرقة.. قصة الخلاف بين أمير عيد ومحمود العسيلي

نشب خلاف حاد بين أمير عيد والفنان محمود العسيلى بعد ان اتهم الطرف الاول العسيلى بسرقة أغنيته التى تحمل عنوان "دنيا جديدة" والتى اعلن عنها العسيلى منذ فترة وجيزة.

ونرصد فى التقرير التالى قصة الخلاف منذ البداية وحتى اخر تطوراته.

أعلن الفنان محمود العسيلي، تحضيره لأغنية جديدة بعنوان “دنيا جديدة”، قريبًا، من خلال نشر صورة من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلًا: “‏انتظروا أغنيتي الجديدة #دنيا_جديدة‬⁩ قريبًا جدًا”.

اتهام بالسرقة :

قرر الفنان امير عيد ان يخرج عن صمته ويتهم العسيلى بالسرقة عبر حسابه على تويتر قائلا : ""انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

تعاون سابق :

وشهدت الفترة الماضية تعاونا بين امير ومحمود العسيلى ونشرت قناة BeytiJuice بموقع YouTube الأغنية المصورة "طلع الحلو وبس"، لأمير عيد ومحمود العسيلي.

وظهر كل من أمير عيد ومحمود العسيلي في الأغنية بشكل منفصل، ففي البداية نشاهد أمير عيد يستوقف سيارة نقل، ويغني على ظهرها، أما العسيلي فيظهر في فيما يشبه الأستوديو، محاطا بآلات موسيقية، ثم بمجموعة كبيرة من الأطفال، وبعد مقطع غنائي منفصل لك منهما يغني الاثنان معا دون أن يلتقيا. وتشهد الأغنية ظهورا لابن محمود العسيلي، علي، الذي يذكر اسمه بين المشاركين في الأغنية في النهاية.

"طلع الحلو وبس" كلمات وألحان أمير عيد، وإخراج كريم شعبان.