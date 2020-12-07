طرح برومو مسلسل جمال الحريم .. فيديو

طرحت شركة سينرجي برومو مسلسل "جمال الحريم"، المقرر عرضه قريبا عبر شاشات التليفزيون.
يدور العمل فى إطار من التشويق والإثارة، وظهر العديد من الأشياء المرعبة التي توحى باختلاف العمل عن الدراما السائدة، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وبدت الممثلة اللبنانية نور في دور مميز وأيضا الفنان خالد سليم، والفنان القدير صلاح عبد الله، حيث بدا في صورة شيخ بشعر أبيض ويرتدى جلباب ويضحك ضحكات غريبة، والفنان إسلام جمال.
مسلسل جمال الحريم من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.
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