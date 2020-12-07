أحمد جمال يطرح أغنيته الجديدة "النهاية"

طرح الفنان أحمد جمال، أغنيته الجديدة "النهاية" عبر تطبيق أنغامي.

والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

نشر النجم أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات صورة جديدة له من أغنيته القادمة .

وعلق أحمد جمال قائلًا:"النهاية .. قريبًا من ألحاني كلمات نور الدين محمد توزيع المايسترو وليد فايد هندسة صوتية عمرو هاشم".

وطرحت شركة "مزيكا" على فيسبوك البرومو الرسمي، لفيديو كليب اغنية "النهاية" للفنان احمد جمال والمقللر طرحها خلال أيام.

وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد وتعتمد على الطابع واللون الدرامي، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها.

"النهاية" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، توزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس.

نشر الفنان أحمد جمال مقطعا من أغنية "جيل البطل" لدعم النادي الأهلي ومؤمن زكريا عبر حسابه بموقع "انستجرام"، ويظهر في الفيديو مجموعة صور لمؤمن زكريا في عدد من مباراياته السابقة.