نبيل الحلفاوى يفحم متابعا اتهم الأهلي بتحقيق الانتصارات بمساعدة الحكام

أفحم الفنان نبيل الحلفاوي، أحد متابعيه بعد اتهامه للأهلي بتحقيق انتصاراته من خلال مساعدة الحكام وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقال أحد المتابعين : "طب ما تجيب حكام أجانب لكل ماتشاتك ونشوف النتيجة ايه؟ بس مش من إياهم بتوع حازم الهوارى".

ورد بقوة نبيل الحلفاوى : ماتشاتنا سوا كانت بحكام أجانب إلا فيما ندر، وماتشاتنا في إفريقيا كانت بإيه؟ واخدين حكام معانا في الشنط؟".