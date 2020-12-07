شريهان تحتفل بعيد ميلادها الـ56 وتوجه الشكر للجمهور : "لقد صنعتوا يومي"

شريهان احتفلت خلال الساعات الماضية بعيد ميلادها الـ56 وقد وجه العديد من النجوم التهاني للفنانة المصرية الكبيرة بهذه المناسبة السعيدة، في وقت حرصت شريهان على الرد على هذه الرسائل وشكر الجميع على هذا التقدير الكبير لمسيرتها.

شريهان توجه رسالة للمهنئين بعيد ميلادها الـ56

شريهان نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" رسالة وجهتها لجمهورها وزملائها في الوسط الفني الذين حرصوا على تقديم التهاني لها بمناسبة عيد ميلادها الـ56، من خلال مجموعة كبيرة من الرسائل عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، شريهان قدمت شكرها لكل من قدم التهاني بهذه المناسبة، وأكدت أن رسائل محبيها دوما تصنع أيامها فكتبت: "شكرًا لكم جميعًا على رغباتكم الحارة والمؤثرة وامنياتكم لي بمناسبة عيد ميلادي، لقد شاركتوا في صناعة يومي كما تفعلون دائمًا مع كل أيامي".

شريهان تعد جمهورها بالرد على رسائلهم

شريهان وعدت كذلك جمهورها بالرد على الرسائل التي وجهت لها بمناسبة عيد ميلادها وأكدت أنها سترد على أكبر عدد منها خلال الفترة القادمة، فكتبت: "شكرا لك شخص منكم، سأبذل قصارى جهدي للرد على أكبر عدد ممكن من الرسائل التي وصلت خلال الأيام القادمة، اوجه كل حبي واحترامي وامتناني لكم الى الأبد"، وكان عدد من النجوم قدم التهاني للفنانة شريهان بمناسبة عيد ميلادها وكان من بينهم الفنانة رانيا يوسف، ودينا فؤاد، وندى عادل، والفنانة نيللي كريم، كما قدم الفنان مصطفى شعبان تهنئة للفنانة شريهان عبر حسابه على "تويتر" فكتب: "عيد ميلاد سعيد للفنانة شريهان نفتقد الاناقة"،

تفاصيل عودة شريهان من جديد للمسرح

شريهان لا يزال ينتظر الجمهور عرض أحدث أعمالها المسرحية والذي يحمل اسم "كوكو شانيل" وهو العمل الذي تم تصويره منذ فترة لكن حتى الآن لم يتم تحديد موعد لعرضه، و يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، والعمل من إخراج هادى الباجوري، وكان المنتج المصري جمال العدل قد أعلن في تصريحات سابقة أن النجمة المصرية قد قامت بتصوير 13 عرض مسرحي من بطولتها خلال عام 2019.

وكانت النجمة شريهان قد توقفت عن العمل الفني عام 2002 بعد تعرضها لأزمة صحية قبل أن تعلن عودتها للفن عام 2017 في حفل كبير برعاية "العدل جروب"، وعلى الرغم من إبتعاد شريهان عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة إلا أنها لا تزال أيقونة الفن الاستعراضي في مصر.