أحمد فتحي: الدكاترة منعوني من تشجيع الزمالك.. ولكننا سنظل أوفياء

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان أحمد فتحى، ضيفًا على الإعلامية إيمان الحصري، من خلال برنامجها مساء DMC، وتحدث من خلال هذا اللقاء في أمور كثيرة وكان أبرزها هو حبه الشديد لفريق الزمالك.

وقال فتحي إنه يحب تشجيع فريق الزمالك ولكن الأطباء منعوه من التعصب، مؤكدًا أنه بات أكثر هدوءًا عما كان عليه في السابق.

وأضاف فتحي: "أصل دي في النهاية لعبة، ونفترض الزمالك خسر وكسرت التلفزيون استفادنا ايه وقتها"، مؤكدًا أنه سيظل وفيًا لناديه الذي يحبه

يذكر أن الفنان أحمد فتحى قد شارك فى فيلم "الغسالة" الذى تضمن نخبه من النجوم وهم الفنان أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمود حميدة، طاهر ابو ليله ، محمد سلام وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج ثلاثة شركات وهم شركة سينرچي فيلمز وشركه نيوسينشري وشركه أفلام مصر العالميه وهو من سيناريو وحوار عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم حول وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي عن غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، فتتسبب في صراعات عديدة لمستخدميها.

