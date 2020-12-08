نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:
أفحم الفنان نبيل الحلفاوي، أحد متابعيه بعد اتهامه للأهلي بتحقيق انتصاراته من خلال مساعدة الحكام وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
نشب خلاف حاد بين أمير عيد والفنان محمود العسيلى بعد ان اتهم الطرف الاول العسيلى بسرقة أغنيته التى تحمل عنوان "دنيا جديدة" والتى اعلن عنها العسيلى منذ فترة وجيزة.
يحل الفنان سمير غانم ضيفا على الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامجها "السيرة" ليكون ذلك أحدث ظهوره له بعد رحيل رفيق دربه الفنان الراحل جورج سيدهم.
أعلن المنتج محمد محمود عبد العزيز وفاة عمه، من خلال منشور بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
نعى عدد من المبدعين السوريين الفنان والمخرج الراحل علاء الدين كوكش الذى وافته المنية اليوم فى دار المسنين عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، ونعته نقابة الفنانين عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. وفاة ممثل سوري في دار المسنين.. قصة الخلاف بين أمير عيد ومحمود العسيلي .. أول ظهور لـ سمير غانم بعد رحيل رفيق دربه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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