لطيفة تنعى فنانا شهيرا عبر تويتر

نشرت الفنانة لطيفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيه الفنان جون الذى وافته المنية اليوم.

وقالت لطيفة: "لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون موش مصدقه الخبر الله يرحمك يا جون كده فجاه ؟ اللهم لا اعتراض عاجزه عن التعبير".

ومن ناحية اخرى نشرت الفنانة التونسية لطيفة مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة من ألبومها الجديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو إنستجرام.

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو، قائلة: "منشنوا حد بتهدوله #دمرت_اللي_مايتدمر ???????????? و اسمعوا الالبوم كامل على قناتي على اليوتيوب".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها على السوشيال ميديا، وعبروا لها عن سعادتهم بالأغنية والألبوم الجديد، وتمنوا لها مزيدا من النجاحات

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

يذكر أن الفنانة لطيفة قد أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم «رد الباب وغرب»، وذكرت أنها ستقوم بطرحها عبر مقطع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إهداء لكل من حضر مهرجان تونس الماضي.