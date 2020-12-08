رسالة مؤثرة من صلاح عبد الله لـ صابرين بعد إصابتها لكورونا.. شاهد

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهر في الصورة، الفنانة صابرين, حيث حرص الفنان صلاح عبد الله علي تقديم الدعم لها بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وعلق صلاح عبد الله علي الصورة:" سلامتك يا صابرين، خفيفة بإذن الله، وشوية وهنقول ”حصل خير إن شاء الله”.

وطالب الفنان، جمهوره، الدعاء لها ولأسرتها بالشفاء، حيث كتب: "دعواتكم للغالية قوي وأسرتها".

وروت الفنانة صابرين، تفاصيل إصابتها بفيروس كوفيد ١٩ والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنها بالفعل أصيبت به.

وكشفت صابرين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية الأولى للتلفزيون المصري، مساء الإثنين، تفاصيل الإصابة، قائلة: "شعرت خلال الساعات الماضية بفقدان حاستي الشم والتذوق، وأجريت التحليل فأثبت إصابتي بفيروس كورونا".

ونوهت إلى أن تحليلها للفيروس جاء إيجابيا، وأنها أصيبت مع 3 من أفراد أسرتها، وهم "زوجها" و"شقيقها وزوجته"، نافية أن يكون سبب إصابتها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انطلق منذ أيام في القاهرة.

وأوضحت الفنانة صابرين: "لم أصب بفيروس كورونا بسبب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعندي ثقة بالله بانتصارنا على الفيروس".

وأشارت صابرين، إلى أن سر خطورة الإصابة بفيروس كورونا، عندما يكون بدون أعراض فمن الممكن للأشخاص المخالطين لنا بصفة مستمرة، أن يكونوا مصابين وحاملين للفيروس.

وطالبت الفنانة، الجميع، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية السليمة من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الفنانة صابرين حكت مؤخرا عن معاناتها مع زوجها في البيت بسبب حبه الشديد لنادي الزمالك، قائلة «كنت هطَّلق بسبب مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة».

وقالت «صابرين» خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الموضوع في اصله مجرد مزاح وهزار ليس أكثر، خاصة أن زوجها خفيف الظل ويحب الضحك والمزاح، لذلك تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب بنفس روح الدعابة.

وتابعت «أنا بحب الأهلي جدا وزوجي زملكاوي بس المباراة الأخيرة كانت حاسمة جدا والفريق الأحمر حسم الفوز على غريمة الأبيض».

وأشارت إلى أنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن تكريم الكاتب وحيد حامد رائع جدا وهذا التكريم جاء متأخرا.

وأوضحت أنها انتهت من تصوير فيلم مع المخرج شريف عرفة ومحمد هنيدي ومنه شلبي وعمرو عبد الجليل، والآن ستسعد لتصوير 3 أفلام