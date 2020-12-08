محمد العدل مهنئا الأهلي بالثلاثية التاريخية: في انتظار الرابعة

نشر المنتج محمد العدل مجموعة صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وظهر في الصور محمد العدل رفقة محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي بجوار درع الدوري العام وكأس مصر وكأس دوري ابطال افريقيا لموسم 2019-2020.

وقدم الدكتور محمد العدل التهنئة للنادي الاهلي بعد احرازه الثلاثية التاريخية لموسم 2019-2020، حيث علق علي الصور :"الثلاثية .. والف مبروووك فى انتظار الرابعة".

وواصل الأهلي هزيمة منافسيه محليا وأفريقيا، بل وعالميا حيث فرض سيطرته على الألقاب والأرقام، خاصة بعد أن توج بلقب كأس مصر، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقمي برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.

ونجح الأهلي في تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، حيث كانت البداية بلقب الدوري، الذي حققه في شهر سبتمبر الماضي، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

وكانت بطولة دوري أبطال أفريقيا اللقب الثاني للأهلي هذا الموسم، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف الجمعة قبل الماضية، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي، أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفيدرالية.