وعد مش هنغلط تاني .. ريهام سعيد تعتذر لجمهورها .. شاهد

نشرت الاعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة لها ، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وقدمت ريهام سعيد، اعتذارا لجمهورها؛ عن الحلقة السابقة لها من برنامج "صبايا الخير"، والتي تسببت في إيقاف البرنامج مجددا .

وعلقت ريهام على الصورة:" علي قد ما زعلت اني اتهاجمت واتجرحت كتير؛ فرحت اوي ان ناس كتير بقت رحيمه بالحيوانات، انا بعتذر علي أي مشهد فيه إساءة لاي حد، وخصوصا الناس المهتمة بالرفق بالحيوان ."

وأضافت: " بعتذر اني تسببت في أذى لأي ابن حد فيكوا، لكن لازم تكونوا متأكدين اني اشتغلت واجتهدت وتعبت لمدة ١٨ سنة، واكيد مش محتاجه اي شهره ولا مشاهدة، الهدف الوحيد هو تقديم محتوي محترم صادق و مفيد ."

ثم أوضحت: " كنت عايزه الحلقة تسلط الضوء علي مهمه الصيد اللي موجوده في كل انحاء العالم بمميزاتها وعيوبها، حبيت اقدم الحقيقه، وازود معلومة جديدة، هي دي نيتي بس، أي اتهامات انا هرد عليها الحلقه الجايه، لكن المهم دلوقت ان محدش يزعل مني، لان اكيد كل الي اتقال ده مش حقيقه".

وأنهت اعتذارها، :" انا عايزه اعيش في سلام و كفايه مشاكل . نفسي الي بيهاجموا و عمرهم ما اتفرجوا علي البرنامج يبتدوا يتابعوا، يمكن تشوفوا اد ايه بنتعب، واد ايه حريصين ان احنا نقدم احسن حاجه، انا اسفه مره تانيه، والمره الي جايه هحط في الاعتبار ان ساعات الحقيقه ممكن تجرح . وعد مش هانغلط تاني ".

يذكر ان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر إيقاف برنامج الإعلامية ريهام سعيد وإحالتها للتحقيق، وقال إنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار، في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج، والممثل القانوني لقناة النهار.