آخرهم العملاق محمود ياسين.. دفتر وفيات نجوم الفن في 2020

القاهرة - محمد ابراهيم - وفي التقرير التالي يسعرض "دوت الخليج الفني" أسماء مشاهير الفن الذي فارقوا الحياة في هذا العام آخرهم الفنان محمود ياسين.

نادية رفيق

توفيت الفنانة نادية رفيق في مطلع شهر يناير من العام الجاري بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 84 عامًا، وتم تشيع الجنازة في كنيسة السريان بمصر الجديدة بشارع محمد شفيق بجوار نادي الغابة.

وكتب نجل الفنانة الراحلة نادية رفيق: "أتمّت أمى.. ماما نانا كما يلقبونها أحفادها.. أم الغلابة كما يعرفونها البعض.. الفنانة القديرة نادية رفيق.. أتمّت مهمتها الدنيوية تجاه أولادها وأحفادها وأحبابها علي خير وجه وغادرت أرض الشقاء إلى الفردوس الأعلى.. صلي لنا يا ماما".

شويكار

وفي منتصف شهر أغسطس الماضي، أعلنت نقابة المهن التمثيلية عن وفاة الفنانة شويكار ، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت : "الفنانة شويكار في ذمة الله".

حسن حسني

توفي الفنان الكبير حسن حسني في مايو الماضي ، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 88 عاما، وشُيعت جنازته من أحد مستشفيات القاهرة، وتم دفنه في مقابر أسرته.

فايق عزب

توفى الفنان فايق عزب في منتصف شهر نوفمبر من العام الجاري وذلك عقب صراع مع المرض عن عمر ناهز ال77 عاما ، وتم دفنه بمقابر العائلة ، وقد أجرى فايق عزب عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط ولكن أسفر الأمر على مفارقته للحياة.

محمود جمعة

وفي شهر يوليو الماضي أيضا، توفي الفنان محمود جمعة داخل العنابة المركزة بمستشفى بنها الجامعي، عن عمر ناهز 71 عاما، حيث كان يتلقي العلاج بها إثر إصابته بوعكة صحية وهبوط في الدورة الدموية.

رجاء الجداوي

في يوليو الماضي، توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

أحمد دياب

توفي الراحل أحمد دياب في منتصف شهر أبريل من العام الجاري عن عمر ناهز 73 عاماً ، وتم تشييع جنازته في مقابر الفقير دون إقامة أي مراسم جنازة أو عزاء.

سمير الإسكندراني

رحل الفنان سمير الإسكندراني عن عالمنا في شهر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 82 عامًا.

سناء شافع

وتوفى قبل يومين من رحيل سمير الإسكندراني الفنان القدير سناء شافع بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 77 عاما.

علي عبد الرحيم

رحل الفنان على عبد الرحيم عن دنيانا في شهر يونيو الماصي إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى ‏بحياته ، ويعد على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.

إبراهيم فرج

توفي الفنان إبراهيم فرح بعد صراع مع المرض، حيث أعلن ابن الفنان إبراهيم فرح، عن وفاة والده، قائلا عبر صفحته الشخصية "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي في ذمة الله".

المنتصر بالله

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وفاة الفنان المنتصر بالله، عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ستونة

في بداية شهر سبتمبر رحلت الفنانة السودانية ستونة، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها.

نعمات عبد الناصر

توفيت الفنانة نعمات عبدالناصر، بعد صراع مع المرض، وقد بدأت نعمات عبدالناصر، بعد مشوارها الفني في فترة السبعينيات في أدوار ثانوية "كومبارس"، وكانت تحظى بحب كبير من الجمهور والصناع ، وشاركت نعمات في الكثير من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أشهر أفلامها: النداهة، طائر على الطريق، وبالوالدين إحسانا، حب في الزنزانة، العار، عصفور الشرق، وغيرها.

إبراهيم نصر

وفي منتصف مايو، أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، وفاة الفنان إبراهيم نصر عن عمر ناهز 70 عامًا، أشهر من قدم برامج المقالب، من خلال برنامجه الشهير "الكاميرا الخفية"، إضافة إلى مشوار فني طويل زاخر بالأعمال الناجحة.

محمود ياسين

توفي الفنان محمود ياسين، عن عمر يناهز 79 عاما، حسبما أعلن نجله الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك".

