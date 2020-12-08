اليوم.. عرض 5 أفلام قصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض الجزء الرابع من أفلام مسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة اليوم بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.

ويضم برنامج غدًا 5 أفلام هي: الفيلم الكازاخستاني “تاريخ الحضارة” للمخرجة زنات ألشانوفا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفيلم السعودي “من يحرقن الليل” للمخرجة سارة مسفر في عرضه العالمي الأول.

كما يعرض فيلم التحريك الفرنسي “الثقب” للمخرج فريد جوبين في عرضه العالمي الأول، والفيلم التونسي “نور” للمخرجة ريم نخلى في عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيُعرض خارج المسابقة الفيلم المصري “ستاشر” للمخرج سامح علاء، الفائز بجائزة السعفة الذهبية للفيلم القصير بمهرجان كان السينمائي.