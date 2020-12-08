حسم الجدل بشأن شائعة وفاة دريد لحام؟

القاهرة - محمد ابراهيم - .

حسمت شائعة وفاة الفنان السوري بمقطع مصور جديد يجمعه بالصحفي، ربيع الهنيدي، والذي يوجه فيه تهنئة إلى الفنانة المصرية، شريهان، بمناسبة عيد ميلادها الـ56، أمس الأحد.

ووجّه دريد لحام رسالة إلى شريهان هي: "كثير مشتاق لك ولا أنسى الأربع، خمس أيام، التي قضيتيها عندنا في المنزل، يا ريت نرجع نشوفك عندنا أو تشوفينا عندك ما بتفرق".

ولفت الصحفي ربيع الهنيدي في الفيديو إلى أن "دريد لحام وزوجته هالة بيطار استضافا شريهان في منزلهما عند زيارتها العاصمة السورية دمشق في ثمانينيات القرن الماضي، واليوم في 2020 مع احتفال شريهان بعيد ميلادها، أحب "أبو ثائر" أن يوجه لها رسالة حصريا من خلال حسابه".

كما نفت ديمة ابنة دريد لحام شائعة وفاة والدها، وأكدت أنه "من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطاوله وعائلته ومحبيه"، بحسب تلفزيون "الجديد" اللبناني.