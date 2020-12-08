عمرو دياب يحرج بهاء الدين محمد للمرة الثانية ويشوق الجمهور لألبومه الجديد

عمرو دياب أصدر بياناً حول تفاصيل ألبومه الجديد، وذلك بعد تداول الجمهور لأسماء وعناوين أغاني الألبوم وفريق العمل به.

عمرو دياب يصدر بياناً بسبب معلومات ألبومه الجديد

وخرج الفنان عمرو دياب عن صمته حول الألبوم الجديد، ونشر عبر حسابه بفيسبوك بياناً نفى به وجود أي معلومات عن الألبوم، وذلك بعد تداول الجمهور لصور بوسترات أغاني منسوبه إليه، ومنها أغنية بعنوان "بيخسر"، بالإضافة إلى تسريب أسماء فريق عمل أغاني الهضبة الجديدة، وقال عمرو دياب في بيانه:" لا صحة عن ما يتم تداوله من أنباء حول مشاركة أغاني بعينها او شعراء او موزعين في الالبوم القادم للفنان عمرو دياب، وسوف يتم نشر تفاصيل الألبوم قريباً".

عمرو دياب يحرج بهاء الدين محمد مجدداً

وأحرج عمرو دياب ببيانه الشاعر الكبير بهاء الدين محمد للمرة الثانية، وذلك بعدما نشر الأخير صورة تشويقية لأغنيته الجديدة مع الهضبة، وقال إن عنوانها يحمل حرفين:"ب...ر"، وهو ما جعل الجمهور يخمن إن عنوانها "بيخسر"، قبل أن يسارع عمرو دياب في نفي الأمر تماماً، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أن الهضبة لن يتعاون مع بهاء الدين محمد وأحرجه أمام الجمهور بنفي وجود أي أغاني أو معلومات مؤكدة عن الألبوم الجديد.

وعلق بهاء الدين محمد على بيان عمرو دياب وقال عبر حسابه بفيسبوك:" هام جدا التعامل قائم والحمد لله بينى وبين الهضبة وإن شاء الله تسمعوا اللى ف خيالكم ولكن الخبر اللى منتشر اللى مضمونه إن فيه أغنية لعمرو دياب تحمل إسم ( بيخسر ) خبر غير صحيح وأرجو كل اللى شير يشيل لأن الكلام ده غلط تماما ومفيش أغنية كتبتها بالإسم ده ولا عمرو عامل أغنية بالاسم ده وأرجو ماحدش ياخد تفاصيل خبر غير من خلال صفحة عمرو دياب فقط ".

عمرو دياب يشوق الجمهور لألبومه الجديد

وجاء ذلك بعد الأزمة السابقة بين عمرو دياب وبهاء الدين محمد حول أغنية "قال فاكرينك"، والتي رفض الهضبة لسنوات ضمها في ألبوماته وقدمها أكثر من مرة في الحفلات، قبل أن يرفض غنائها في الحفلات أيضاً رغم مطالبات الجمهور، وهو ما جعله يحرج بهاء الدين محمد والذي أعلن أكثر من مرة من قبل عن ضم الأغنية في ألبومات عمرو دياب.

وشوق عمرو دياب الجمهور للألبوم الجديد، والمتوقع ان يطرح قريباً وذلك بعد عام من النشاط الفني له، وطرح به عدة أعمال أبرزها ألبومه "سهران" في بداية العام، بالإضافة إلى كليب "أماكن السهر"، وعدة أغاني منفردة آخرها أغنية "الجو جميل".