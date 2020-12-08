صور مي كساب تحتفل برومانسية بعيد ميلادها الـ39 مع زوجها أوكا

مي كساب احتفلت بعيد ميلادها الـ39 بطريقة رومانسية مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، ونشرت صور من احتفالها بهذه المناسبة ووجهت رسالة رومانسية إلى زوجها.

مي كساب تحتفل بعيد ميلادها

وشاركت مي كساب الجمهور بصور من احتفالها من عيد ميلادها الـ 39، ونشرت لحظات احتفالها مع زوجها مغني المهرجانات أوكا على حسابها بانستقرام، ووجهت إليه رسالة رومانسية في هذه المناسبة وكذلك رسالة إلى عائلتها وجمهورها وقالت:" مع بداية عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها.. حبكم نعمة من رب العالمين".

رومانسية مي كساب مع زوجها في عيد ميلادها

وتابعت مي كساب في رسالتها بعيد ميلادها إل زوجها وعائلته:" شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي.. بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال.. شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجة حلوة عملتوها عشاني.. وأخيرا أسألك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحة البال لي ولكل من أحب".

ونشر مغني المهرجانات أوكا صورة له مع زوجته مي كساب، أثناء احتفاله معها بعيد ميلادها، وظهرا في أجواء رومانسية أمام قالب الحلوى الذي حمل عدة صور لمي كساب، وصورة أخرى وهو يحتضنها، وردت مي كساب على احتفال زوجها بها وقالت له:" ربنا يخليك ليه يا حبييي شكرا علي كل حاجة حلوة إنت السبب فيها"، وهنأ عدد من الفنانين مي كساب على عيد ميلادها ومنهم روجينا وجميلة عوض بالإضافة إلى الرسائل التي تلقتها من الجمهور.

أعمال مي كساب الفنية

وقدمت مي كساب في الفترة الأخيرة عدة أعمال غنائية منفردة، وأبرزها أغنية للأطفال بعنوان "توت توت"، وأغنية "ودي عاجبك فيها ايه"، وغيرها، وتجهز الفترة الحالية لأغاني جديدة من أجل طرحها في الفترة المقبلة، وشاركت أيضاً في عدة أعمال تمثيلية مؤخراً وأبرزها مسلسل "اللعبة" مع شيكو وهشام ماجد، والذي تصور الجزء الثاني منه هذه الأيام.

ويذكر أن مي كساب قد تزوجت من مغني المهرجانات أوكا منذ سنوات، وأنجبت منه 2 أبناء وهم "فريدة" و "داليدا" و"نوح" الذي رزقت به العام الماضي.