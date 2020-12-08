وفاة الملحن والمنتج اللبناني جان صليبا بعد إصابته بفيروس كورونا

جان صليبا المنتج والملحن اللبناني توفي اليوم في بيروت بعد فترة من معاناته الصحية بسبب إصابته بفيروس كورونا، ونعاه عدد من نجوم الفن برسائل مؤثرة على مواقع التواصل.

إليسا تنعي جان صليبا برسالة مبكية

وتوفي اليوم الملحن والمنتج جان صليبا في بيروت بعد ما يقارب شهر من إعلان إصابته بفيروس كورونا، والذي تسبب في تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى، وظل تحت أجهزة التنفس الصناعي لفترة قبل أن يرحل اليوم في المستشفى، ونعاه عدد من الفنانين على مواقع التواصل برسائل مؤثرة، وعلى رأسهم الفنان عاصي الحلاني الذي نشر صورته وقال:" من اسوأ الأخبار هالسنة رحيل صديق واخ ورفيق العمر جان صليبا الله يرحمك ويصبر اهلك وعيلتك".

النجوم ينعون جان صليبا برسائل مؤثرة

ونعت الفنانة إليسا جان صليبا وقالت عبر حسابها بتويتر:" قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي.. ما كنت عارفة رح ازعل هل القد اخ يا جان".

تفاصيل وفاة جان صليبا

وقالت الفنانة نانسي عجرم في وداع جان صليبا:" تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك"، ونعته الفنانة ميريام فارس وقالت:" الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما"، وودعته الفنانة سيرين عبد النور وقالت:" الله يرحمك جان صليبا ما عم صدق الله يصبر اهلو".

وعبر عدد من النجوم عن صدمتهم في رحيل جان صليبا اليوم، ومنهم الفنانة نوال الزغبي والتي قالت عبر تويتر:" الله يرحمك جان صليبا وتكون نفسك بالسما"، بالإضافة إلى عدة رسائل من نيكول سابا وناصيف زيتون ويارا وماغي بو غصن وكارول سماحة وغيرهم من النجوم.

وتعاون جان صليبا مع عدد من نجوم الغناء بألحانه، ومن أشهر أعماله معهم أغنية "من عينيا دي" مع إليسا في ألبومها "إلى كل اللي بيحبوني"، وأغنية "قلبي حاسس بيك"، وكذلك أغنية "انسى اللي راح" مع فضل شاكر، و "الحكايا" مع وائل جسار، وغيرها من الأغاني.