أول تعليق من والدة حلا الترك بعد أزمة تهديدها بفضح ابنتها في تسجيل صوتي مسرب

منى السابر والدة حلا الترك علقت على أزمة تسريب تسجيل صوتي هددت به ابنتها بفضحها في حال دخولها السجن بسبب القضية بينهما، وذلك بعد تطور الخلافات بينهما في الفترة الأخيرة.

منى السابر تكشف حقيقة تهديد ابنتها حلا الترك

وعلقت منى السابر على الضجة التي أثارها التسريب وصدمة البعض من تطور الخلافات بنيها وبين ابنتها، ووصولها إلى المحاكم وكذلك التهديد بالفضح أمام الجمهور، وقالت في تصريحات لها مع برنامج "إي تي بالعربي"، إن ما جاء في التسريب الصوتي هو نفس ما قالته من قبل حول تهديدها بالكشف عن المستور في أزمتها مع ابنتها، والذي أعلنته في فيديو من قبل وهددت به بعد الأشخاص.

تطورات الأزمة بين منى السابر وابنتها حلا الترك

وأبدت منى السابر اندهاشها بسبب تسريب التسجيل الصوتي لها خاصة إنها أرسلته إلى هاتف ابنتها حلا الترك، ولا تعرف هوية مسرب التسجيل، وقالت منى السابر إن المستور الذي هددت بالكشف عنه في الفيديو، هو رفع ابنتها حلا الترك قضية عليها في الفترة الأخيرة، وهو ما كشفته أيضاً في تصريحات لها مؤخراً، وأضافت إن التسجيل المسرب جاء قبل أن تكشف طبيعة الخلافات بينها وبين ابنتها في الفترة الأخيرة.

وصدمت منى السابر الجميع بعدما هددت بفضح ابنتها حلا الترك ووالد ابنتها محمد الترك ووالدته، وقالت إنها ستفضح الجميع في حال دخولها السجن، ووجهت رسالة شديدة اللهجة إلى ابنتها وقالت إنها لا تريد أن تفعل ذلك وتجعل أسرارهم على لسان الجميع، وقالت منى السابر في تصريحاتها الأخيرة إنها لم تكن تريد لابنتها أن تقف في هذا الموقف الصعب أمام والدتها في المحاكم، ولكن هناك من يحركها ويتخذ هذه القرارات، وبكت بسبب هذه التطورات وطلبت من ابنتها إنهاء الازمة بعيداً عن القضاء، وطلبت من الجمهور بعدم الاستياء والغضب من حلا الترك لأنهم لا يفهمون جميع أبعاد الأزمة وظروفها.

حلا الترك تقاضي والدتها

ونشرت منى السابر في الأيام الماضية عدة رسائل غير مباشرة إلى ابنتها، بعد الكشف عن تطورات الأزمة والتسجيل الصوتي، ونشرت صورة لها مع ابنها وقالت:" “اللهم إني أستودعك أبنائي قطعة من قلبي، في مكان غابت عنهم عيني، ولكن عينك لم تغِب، فاحفظهم حفظاً يليق بعظمتك.. ليس في الدنيا من البهجة والسرور، مقدار ما تحس الأم بنجاح أولادها".