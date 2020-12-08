فنان بدرجة سفير .. ما لا تعرفه عن محمود قابيل في ذكرى ميلاده الـ 74

ولد في مثله من العام 1946، ويعد واحدا من ابرز الفنانين في تاريخ الدراما المصرية .

يوافق اليوم 8 من ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان محمود قابيل الـ 74، حيث

ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المعلومات عن الفنان محمود قابيل :

-سافر إلى الولايات المتحدة ومارس التجارة في قطاع السياحة، ثم عاد مرة أخرى في فترة التسعينيات، واستأنف نشاطه الفني.

-عمل "قابيل" سفير اليونيسيف للنوايا الحسنة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

-تزوج في السبعينيات من الفنانة سهير رمزى

- ثم تزوج الفنانة ميرفت أمين لفترة قصيرة ولديه من الأبناء إبراهيم وأحمد



-من أهم أعماله في التليفزيون مسلسلات "نافذة على العالم" و"أين قلبي" مع الفنانة يسرا، كما شارك في "ست الحسن" و"هوانم جاردن سيتي" و"ضبط واحضار" .



-وفي السينما شارك "قابيل" في العديد من الأفلام منها جنون الحياة وكلام الليل والملاعين ولحم رخيص والرقص على سلالم متحركة وخاص جدًا.

وكانت اخر اعمال الفنان محمود قابيل مسلسل "لعبة النسيان" فى رمضان 2020

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، روزالين البيه، علي قاسم، رجاء الجداوي.

وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.