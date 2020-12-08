فيديو صابرين تبكي بعد إصابتها وعائلتها بفيروس كورونا وتكشف تطورات حالتهم الصحية

الفنانة صابرين أقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعد إعلانها أمس عن إصابتها بفيروس كورونا، قبل أن تكشف عن انتقال العدوى إلى بقية أفراد العائلة.

صابرين تبكي بعد إصابتها بفيروس كورونا

وتحدثت الفنانة صابرين عن تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا بعد أيام من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، في تصريحات لها مع برنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي، وقالت إن الأمر بدأ من خلال شقيقها وزوجته، ولم يعرفا إنهما مصابان بالفيروس بسبب عدم وجود أعراض قوية، وأشارت إلى أنهم كانوا مخالطين لهم في فترة مرضهم قبل ان تنتقل العدوى إليها.

صابرين تكشف تفاصيل حالة عائلتها الصحية

وقالت صابرين إنها بدأت تشعر بالأعراض أول أمس، وأشارت إلى إن العدوى جاءت بعد فترة من مشاركتها في المهرجان واستبعدت أن تكون قد انتقلت إليها من المهرجان، وأضافت إنها بدأت تشعر بالصداع وأوجاع بجسدها وألم في أنفها وهبوط، ولكن ما جعلها تتأكد إنها مصابة بالفيروس هو فقدانها لحاسة الشم والتذوق وكذلك شقيقها وزوجته، واللذان يعانيان من أعراض أقوى في الفترة الحالية.

ولم تتمالك صابرين دموعها أثناء الحديث عن خوفها من أن تنتقل العدوى إلى والدتها، وقالت إن كل مخاوفها في الفترة الحالية دوت الخليج والدتها، وتخشى أن تكون مصابة أيضاً، خاصة إنهم يعيشون جميعاً في منزل واحد، وأضافت إنه حتى الآن لم يظهر عليها الأعراض، وأكدت إن ابنها الأكبر نور وزوجها أصيبا بفيروس كورونا أيضا، ويتواجدون جميعاً في العزل المنزلي، وتأثرت صابرين أثناء حديثها عن معاناتهم النفسية وقالت إنها لا تستطع الآن أن تهتم بنفسها وعلاجها بعدما كانت تنفذ ذلك بنفسها، بالإضافة إلى إنها متخوفة على ابنها الأصغر والذي لا تراه بسبب تواجدها في العزل بعيداً عنه.

صابرين تقلق الجمهور بعد إصابتها بكورونا

ووجهت صابرين نصيحة إلى الجمهور بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وقالت إن هذه المرة أشد صعوباً بسبب عدم وجود أعراض في البداية، وإنه من الممكن أن يصاب شخص ولا يشعر بأي أعراض، وقالت إنها أصيبت رغم التزامها بالإجراءات وبارتداء الكمامة حتى أن البعض غضب منها بسبب رفضها مصافحتهم واحتضانهم خوفاً من انتقال العدوى.

وكانت صابرين قد أعلنت أمس عبر حسابها بفيسبوك عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد إصابة شقيقها وزوجته، وبعد أيام من مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وهو ما أقلق الجميع عليها وكذلك على انتقال العدوى إلى بقية الحضور في المهرجان.