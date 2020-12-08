بعد 5 سنوات على رحيلها.. أسرار في حياة ميرفت سعيد

-بدأت مشوارها الفني من خلال فيلمى (الدخيل، جفت الأمطار)
- هي شقيقة الفنانة راوية سعيد
- توفيت صباح الثلاثاء 8 ديسمبر عام 2015
- تم تشييع جثمانها من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد وسط غياب من نجوم الوسط الفني وتم دفنها بمقابر العائلة.
- من ابرز أعمالها التلفزيونية : متاعب المهنة، ، المفسدون في الأرض، سليمان الحلبي، متى تبتسم الدموع، ، حادي بادي، ، زهور من نور، ،حبيبي الذي لا أعرفه، حكاية شفيقة ومتولي، ، السقوط في بئر سبع،
وأما عن أفلامها السينمائية الدخيل، ، جفت الأمطار، ، أيام الماء والملح، ، جوبا،
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