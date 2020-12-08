بعد 5 سنوات على رحيلها.. أسرار في حياة ميرفت سعيد

يوافق اليوم الثلاثاء 8 من ديسمبر ذكرى وفاة الفنانة ميرفت سعيد التي قدمت العيد من الاعمال الفنية المتنوعة والمميزة فى تاريخ السينما والتليفزيون المصري، ونرصد لكم في السطور التالية ابرز المعلومات عن الفنانة ميرفت سعيد:

-بدأت مشوارها الفني من خلال فيلمى (الدخيل، جفت الأمطار)

- هي شقيقة الفنانة راوية سعيد

- توفيت صباح الثلاثاء 8 ديسمبر عام 2015

- تم تشييع جثمانها من مسجد عمر مكرم بمنطقة وسط البلد وسط غياب من نجوم الوسط الفني وتم دفنها بمقابر العائلة.

- من ابرز أعمالها التلفزيونية : متاعب المهنة، ، المفسدون في الأرض، سليمان الحلبي، متى تبتسم الدموع، ، حادي بادي، ، زهور من نور، ،حبيبي الذي لا أعرفه، حكاية شفيقة ومتولي، ، السقوط في بئر سبع،

وأما عن أفلامها السينمائية الدخيل، ، جفت الأمطار، ، أيام الماء والملح، ، جوبا،