زينة تحرج مذيعا بسبب أسئلة عن توأمها

القاهرة - محمد ابراهيم - أحرجت الفنانة زينة، مذيعا بإحدى القنوات العربية، بعدما وجه أسئلة لها بشأن توأمها من الفنان المصري، أحمد عز.

وعندما سألها على هامش حفل توزيع جوائز في العاصمة المصرية القاهرة: "أبناؤك ما أخبارهم"، ردت عليه بابتسامة خفيفة، وقالت له: "لمذا أخبرك عنهم، من تكون".

ثم طرح المذيع سؤالا آخر على الممثلة المصرية حول إن كانت ستعترض على دخول أبنائها مجال التمثيل في حال رغبوا في هذا، لتحرجه زينة مرة أخرى، قائلة: "هل ستضمن أن تعيش وقتها، ثم هم رجال ويفعلوا ما يرغبونه".

بعدها عاد المذيع ليسأل زينة إن كان لتوأمها مواهب بعيدا عن الفن، فترد عليه: "اتركهما في حالهما، هل تريد أن يتعرضوا للحسد".

من ناحية أخرى، طلبت محكمة أسرة مدينة نصر، من دفاع زينة، السبت 5 ديسمبر الجاري، التحري عن دخل الفنان أحمد عز، في الدعوى الجديدة التي أقامتها ضده، وتطالب فيها بزيادة "نفقة تؤأمها".