تعرف على آخر الأعمال الفنية لـ صابرين بعد إصابتها بكورونا

تصدرت الفنانة صابرين مؤشرات البحث بـ جوجل بعد إعلان إصابتها هي وأسرتها بفيروس كورونا.

وكانت آخر أعمال صابرين في 2020 مسلسل "ليالينا"، الذي شاركت من خلاله في المارثون الرمضاني مع غادة عادل، إياد نصار وخالد الصاوي وحصدت عنه إشادات نقدية حول دورها.

وأعلنت صابرين، إصابتها بفيروس كورونا المستجد عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت صابرين في منشور لها قائلة: "الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم".

وكانت الفنانة صابرين كشفت مؤخرا عن معاناتها مع زوجها في المنزل بسبب حبه الشديد لنادي الزمالك، قائلة «كنت هطلق بسبب مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة».

وقالت «صابرين» خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الموضوع في أصله مجرد مزاح وهزار ليس أكثر، خاصة أن زوجها خفيف الظل ويحب الضحك والمزاح، لذلك تحدثت مع الإعلامي عمرو أديب بنفس روح الدعابة.

وتابعت «أنا بحب الأهلي جدا وزوجي زملكاوي لكن المبارة الأخيرة كانت حاسمة جدا والفريق الأحمر حسم الفوز على غريمة الأبيض».

وقالت إنها سعيدة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن تكريم الكاتب وحيد حامد رائع جدا وهذا التكريم جاء متأخرا.

وأوضحت أنها انتهت من تصوير فيلم مع المخرج شريف عرفة ومحمد هنيدي ومنة شلبي وعمرو عبد الجليل، والآن تستعد لتصوير 3 أفلام.