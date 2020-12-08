بدء عرض فيلم ”تي - 34” الروسي في الصين

يبدأ نهاية العام الجاري في دور السينما الصينية عرض فيلم "تي – 34" العسكري الروسي.
فيما أفادت وكالة "شنخوا" الصينية بأن عرض الفيلم في الصين سبقه عرض "تي – 34 " في مهرجان "هاينان" السينمائي الدولي الثالث الأحد 6 ديسمبر الجاري.
وقد كشف منظمو المهرجان قبل عرض الفيلم رسالة فيديو وجهها إلى الجمهور الصيني الممثل الروسي، ألكسندر بيتروف، الذي قام بأداء الدور الرئيس في الفيلم.
يذكر أن فيلم "تي – 34" شارك في يوليو عام 2019 بـ Jackie Chan International Action Film Week (مهرجان "جاكي شانغ" الدولي لأفلام أكشن) في مدينة داتون بمحافظة شانسي الصينية حيث فاز بجائزة أفضال مونتاج وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. لكن عرض الفيلم في دور السينما الصينية يبدأ في 11 ديسمبر الجاري فقط.
جدير بالذكر أن فيلم "تي – 34" عرض في روسيا في 1 يناير عام 2019.
ويروي الفيلم قصة هروب رجال الدبابات الروس من الأسر الألماني إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945) ومبارزة جرت بين طاقمي الدبابتين الروسية والألمانية.
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