إلهام شاهين فى أحدث ظهور من العرض الخاص لـ"حظر تجول".. شاهد

نشرت النجمة إلهام شاهين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها برفقة صديقاتها.
وظهرت إلهام شاهين برفقة هالة صدقى وبوسى شلبى وصفية العمرى.
وعلقت إلهام شاهين قائلة: "صديقاتى الحلوين فى عرض فيلم حظر تجول.. نورتونى و أسعدتونى .. بحبكم".
فيما قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تتوقع أن يشدد فيلم "حظر تجول" العقوبات على زنا المحارم.
وأشارت إلهام شاهين في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد علي بقناة "الحدث اليوم"، إلي أن زنا المحارم ظاهرة ليست في مصر وحدها لكن في كل أنحاء العالم، معقبة: "هي ظاهرة مخجلة والسينما كانت تخجل من طرحها وعرضها".
وتابعت: "أعتقد أن حظر تجول أول فيلم يتحدث عن ظاهرة زنا المحارم وسوف يلفت الأنظار وسيجعل المجتمع يواجه تلك القضية".
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