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"عمل إذاعي جديد في رمضان ".. سمير إمام يبدأ ورشة كتابة "نمرة 2 يكسب"

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بدأ الكاتب سمير إمام، ورشة كتابة مسلسله الإذاعي الجديد "نمرة 2 يكسب" الذي سيخوض به سباق  دراما رمضان المقبل 2021، لصالح إحدى الإذاعات الخاصة. 

وقال "إمام" في تصريحات صحفية": ن المسلسل درامي اجتماعي كوميدي، من إخراج أحمد غنيم ، ومن المقرر أن يقوم ببطولته نجمي من أبطال مسرح مصر فى بطولة مشتركة مع الفنان علاء مرسي، وجاري تسكين باقي أدوار العمل. 

"ومسلسل نمرة 2 يكسب" عبارة عن حلقات منفصلة متصلة عن حواديت الشهر الكريم وذكريات هذا الشهر مع الفوازير ومسلسلات الكارتون مثل "فطوطة" و"بوجي وطمطم"، و"حواديت عمو فؤاد"، بالإضافة إلى الكاميرا الخفية. 

يذكر أن سمير إمام مؤلف وسيناريست شارك في عدد من الورش الدرامية لعدد من المسلسلات المصرية كما يكتب مقال أسبوعي لأحد الصحف العربية الشهيرة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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