بإطلالة جديدة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

جمهورها بصورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وحظت صورة نسرين طافش بإعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

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يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل «الوجه الآخر»، و هو من بطولة الفنان ماجد المصري و نسرين طافش و مادلين طبر و ندا موسى و أحمد سعيد عبدالغني و محمد على رزق و رانيا شاهين و حنان سليمان و أيمن عزب و دنيا المصري و من تأليف ماجد المصري و معالجة و حوار فداء الشندويلي و إخراج سميح النقاش.

وكانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما بفيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، وإخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت نسرين في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

ولدت نسرين يوسف طافش في مدينة حلب في سورية و نشأت بها، ودرست التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، وتتلمذت على أيدي أبرز النجوم على الساحة العربية ومنهم جمال سليمان وفايز قزق و غسان مسعود.

بدأت مسيرتها الفنية في أول مشاركٍة لها بدورٍ صغيرٍ عام 2002 في مسلسل "هولاكو" من إخراج المخرج باسل الخطيب، إلّا أنّ انطلاقتها الحقيقية في مسيرتها الفنية كانت من خلال المسلسل السوري "صبايا" في عام 2009.

برزت نسرين كوجهٍ شابٍ جديد، حيث تميزت بحضورها القوي وشخصيتها الجذابة التي لفتت الكثير من المتابعين والنقاد الذين أثنوا على أدائها وتميزها في تجسيد الأدوار التي أُوكلت إليها.

ترشحت إلى عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثلة عربية في جوائز الموريكس دور عن دورها في مسلسل "جلسات نسائية".