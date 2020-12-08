هنادي مهنى تشارك جمهورها بصور العرض الخاص لـ"أنصاف مجانين"

"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة السعودية د. شيماء شريف والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة. إخراج عمر رشدي وبطولة أحمد خالد صالح وأسماء جلال