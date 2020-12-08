في عيد ميلاد نيكي ميناج.. قصة اعتزالها الغناء بسبب زوجها

هي واحدة من أهم نجوم غناء الراب في العالم، وصاحبة شعبية كبيرة لتميزها في اللون الغنائي الذي تقدمه وأيضًا في لوك الخاص بها انها نيكي ميناج التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 38.

أعلنت نيكي ميناج في 2019 اعتزالها الفن بسبب رغبتها في تحقيق الاستقرار الاسري وكتبت في تغريدة :" وكتبت نيكي تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، تعلن فيه قرارها: "لقد قررت الاعتزال وتكوين أسرة، أعلم انكم سعداء الآن"، ولكن هذه التغريدة لم تمر بسلام لجمهورها على تويتر وهم أكثر من 20 مليون شخص يتابعونها.

وأثارت ملكة الراب صاحبة الـ 37 عاما الجدل، فهي لم تعلن من قبل أنها متزوجة أو حامل، فقد سبق وأعلنت أنها ستتزوج من صديقها كينيث بيتي، وبعدها غيرت اسم حسابها على تويتر إلى السيدة بيتي ولكنها لم تعلن عن زواجهما أو إلغائه.

ثم فاجأت نيكي ميناج جمهورها بالزواج السري من حبيبها ، من خلال نشر فيديو علقت عليه قائلة :" 21-10-2019"، وهو التاريخ الذي صادف أمس الاثنين في اشارة منها حول زواجهما لتنهال التعليقات والتهنئة من متابعيها، وفي الثاني من شهر أكتوبر الماضي ، وضعت نيكي ميناج طفلها الأول.

نيكي ميناج، مغنية أمريكية، أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010. وسرعان ما حقق نجاحا تجاريا، وتصدر طليعة قائمة الألبومات في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.

أصبحت أول فنانة تظهر سبعا من أغانيها الفردية في الوقت نفسه على قائمة أفضل 100، أغنيتها الفردية الثانية، "لديك حالة حب"، وصلت المرتبة الأولى على قائمة أغاني الراب، مما يجعلها أول امرأة تتصدر أغنيتها الفردية القائمة منذ ميسي إيليوت عام 2002، في سنة 2012 اطلقت البوم "Pink Friday: Roman Reloaded" صنف الالبوم كبلاتين.