آيتن عامر ترد على الانتقادات بسبب قبلة زوجها

علقت الفنانة آيتن عامر على الانتقادات التي طالتها من رواد سوشيال ميديا بسبب قبلاتها لزوجها خلال الاحتفال بعيد ميلادها الذي صادف الشهر الماضي.

وقالت آيتن عامر: "أنا مش ببوس حد غريب دا جوزي ومش هبطل اعمل كدة".

وأعربت آيتن عامر عن تعجبها من التعليقات ضدها بسبب تقبيل زوجها، لافتة إلى أنها لم تهتم بالأشخاص الذين يتدخلون في حياتها الشخصية.

وأعربت الفنانة ايتن عامر عن سعادتها البالغة بطرح فيلم خان تيولا الذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.

وقالت في بيان صحفي، إن المخرج وسام المدني، أحدث نقلة ملحوظة في السينما المصرية وان الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة في الاعمال السينمائية وسيسير البعض علي نهج الخط الفني والدرامي لخان تيولا.

وأضافت أن أكثر ما أسعدها في الفيلم هي رؤية ابطال العمل بشكل مختلف ومميز للغاية وهذا يعود الي مخرج العمل الذي سيكتشف الجميع موهبته الكبيرة منذ مشاهدة المشهد الاول من الفيلم.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.