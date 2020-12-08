ولاد الأصول رزق.. مى كساب تحتفل بعيد ميلادها مع أصدقائها| شاهد

نشرت الفنانة مى كساب صورا لها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ 39 مع أصدقائها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت مى كساب على الصور قائلة " الأصحاب الجدعه ولاد الأصول رزق ربنا يخليكم ليه وما يحرمنيش منكم أبدا".

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كانت الفنانة مي كساب وجهت رسالة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقالت مي كساب :" ‏الحياة مش مستاهلة نزاعات وصراعات عشان في الآخر لا شيء اتعظوا ربنا بيسامح في كل حاجة إلا أذية الغير السماح فيها مشروط بمسامحتهم هما".

وأضافت مي كساب:" والله الموضوع بسيط اللي هيتعب روحك ويأذيك خرجه بره حياتك تجاهله وعيش وخليك مع ربنا وحقك عند الله لو مظلوم هيجيلك من غير ما تنتقم".

يذكر أن آخر أعماله مى كساب فيلم 8% وتدور أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبية تضم أوكا وأورتيجا، وصديقهما الثالث شحتة، ويحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يفاجأ الجميع بوقوع عملية خطف وتوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة (مي كساب) المسئولة عن الفرقة مساعدتهم في الخروج من المأزق.