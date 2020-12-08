شاهد.. محمد رمضان يحتفل بعيد زواجه الثامن ويستعرض هديته لزوجته

احتفل الفنان المصري محمد رمضان، بعيد زواجه الثامن، وذلك برسالة تهنئة وغزل إلى زوجته، مع إهدائها وردة من ذهب.
ونشر الفنان محمد رمضان عبر حسابه الرسمي "إنستغرام" مقطع فيديو لهديته على أنغام أغنية لأم كلثوم.
وفي تفاصيل الفيديو عايد رمضان زوجته بفيديو نشره في صفحته الخاصة وتضمن الهدية التي أهداها إياها، وهي وردة ذهبية، وصورا تجمعهما سويا، وأرفق الفيديو بتعليق عايدها فيه وكتب " النهارده عيد جوازنا الثامن كل سنة وأنتي حبيبتي و رفيقة مشواري و زوجتي وأم أولادي ربنا يباركلنا في حياتنا وأولادنا و يحفظنا من كل سوء".
ولاقى الفيديو بعد ساعات من نشره عددا كبيرا من الإعجاب وتمنى لها متابعوه "طول العمر وأطيب التمنيات".
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