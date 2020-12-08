كاملين العدد.. عرض "غزة مونامور" بمهرجان القاهرة السينمائي 3 مرات

القاهرة - محمد ابراهيم - في عرضه الأول بالعالم العربي ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصل فيلم غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر على ثلاثة عروض كاملة العدد، شهدت تواجد عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

بالإضافة إلى المنتج والسينارييست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، حضر العرض الإعلامية ريا أبي راشد، النجوم أحمد مجدي وليلى علوي وهنا شيحة وتارا عماد وبسنت شوقي وداليا شوقي والسيناريست تامر حبيب ومصممة الأزياء ريم العدل والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه ورجل الأعمال محمد حديد ومن فريق عمل الفيلم المنتجان راني مصالحة وماري لوجراند، بالإضافة إلى الممثل محمد نزار.

غزة مونامور كان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق، وبعد عرضه الأول في أميركا الشمالية ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، فاز الفيلم بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك)، ووصفت لجنة التحكيم الفيلم بأنه "حكاية شاعرية ودافئة ومحفزة للفكر، عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية".

الفيلم فاز أيضًا بجائزة سيلفر سبايك لأفضل فيلم وميغيل ديليبس لأفضل سيناريو في مهرجان بلد الوليد السينمائي، وفاز بطله سليم ضو بجائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا غولدن أورنج السينمائي.