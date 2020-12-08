إلهام شاهين لـ"دوت الخليج الفني": أنا مش بخاف أعمل دور أكبر من سني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "حظر تجول"، لأنها تعتبر الدور الذى تجسده فى هذا الفيلم جديد ومختلف عن ماقدمته خلال مشواره الفني.

وقالت إلهام شاهين ل"دوت الخليج الفني":"من أول ما عملت بطولة وبقى بيجيلي بعدها أدوار صغيرة كنت بقبلها، جالي دور ٧ مشاهد في فيلم ووافقت، وكل اللي حواليا كانوا رافضين، وكسبت جوايز كتير من الدور الصغير ده، أنا مش بخاف من القبح يعني في الهلفوت مخفتش من قبح الشخصية وكنت عايزة لون بشرتي يبقي أبيض متسخ".

وتابعت "مش بخاف أيضًا من إني أعمل دور كبير في السن، يعني عملت فيلم موعد مع الرئيس، والدور في الأساس كان معروض على فاتن حمامة، وكان عمري وقتها ٢٥ سنة، وعملت أم لبنت عندها ١٥ سنة".

واختتمت حديثها قائلة"منذ صغري وأقوم بأدوار أكبر من سني، وميهمنيش أن كل الأدوار تبقى كبيرة، أنا طلعت أم لحسين فهمي وأشرف عبدالباقي ومقلقتش، بالإضافة إلى إني عملت واحدة عندها ٨٠ سنة وأنا في منتصف التلاتينات، أنا دائمًا سعيدة بده ومش بخاف إطلاقا من الأمور دي، بالعكس هي بتحمسني لإني بتحدي نفسي، ودائمًا بكسب".