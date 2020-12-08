غزة مونامور في مهرجان القاهرة.. 3 عروض كاملة العدد بحضور النجوم والشخصيات العامة

في عرضه الأول بالعالم العربي ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حصل فيلم غزة مونامور للأخوين طرزان وعرب ناصر على ثلاثة عروض كاملة العدد، شهدت تواجد عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة.

بالإضافة إلى المنتج والسينارييست محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة، حضر العرض الإعلامية ريا أبي راشد، النجوم أحمد مجدي وليلى علوي وهنا شيحة وتارا عماد وبسنت شوقي وداليا شوقي والسيناريست تامر حبيب ومصممة الأزياء ريم العدل والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه ورجل الأعمال محمد حديد ومن فريق عمل الفيلم المنتجان راني مصالحة وماري لوجراند، بالإضافة إلى الممثل محمد نزار.

غزة مونامور كان قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ضمن مسابقة آفاق، وبعد عرضه الأول في أميركا الشمالية ضمن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، فاز الفيلم بجائزة اتحاد دعم السينما الاسيوية (نيتباك)، ووصفت لجنة التحكيم الفيلم بأنه "حكاية شاعرية ودافئة ومحفزة للفكر، عن المشاعر غير المعلنة التي تصور حياتنا اليومية".

الفيلم فاز أيضًا بجائزة سيلفر سبايك لأفضل فيلم وميغيل ديليبس لأفضل سيناريو في مهرجان بلد الوليد السينمائي، وفاز بطله سليم ضو بجائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا غولدن أورنج السينمائي.

أحداث غزة مونامور مستوحاة من قصة حقيقية، وتدور في غزة، حيث عيسي الصياد الذي تجاوز الستين من عمره، ويخفي حُبه لـسهام التي تعمل خياطة في السوق، ويقرر في النهاية أن يتقدم لها. في إحدى رحلات الصيد يعلق في شبكته تمثال أثري لـأبولو ويقوم بإخفائه في بيته، وتبدأ مشاكل عيسى حين تكتشف منظمة حماس وجود هذا الكنز الغامض معه.

فيلم غزة مونامور من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة من النجوم هم سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادي، جورج إسكندر، هيثم العمري، ومنال عوض، واختير للمشاركة في سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

الفيلم من إنتاج شركة Les Films du Tambour الفرنسية، ويشارك في إنتاجه Riva Filmproduktion (ألمانيا)، ZDF/Das kleine Fernsehspiel بالتعاون مع ARTE (ألمانيا)، Ukbar Filmes (البرتغال)، مشروع صنع في فلسطين (فلسطين)، وJordan Pioneers، وتتولى شركة MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.

الثنائي طرزان وعرب ناصر ولدا في مدينة غزة بفلسطين عام 1988، ودرسا في كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى، حيث تعلقا بالسينما والرسم. في عام 2013، أخرجا الفيلم القصير كوندوم ليد الذي نافس في مهرجان كان السينمائي، وفي العام التالي، أخرجا تجربتهما الروائية الطويلة الأولي ديغراديه الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان كان عام 2015، وعُرض أيضًا في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، غزة مونامور هو ثاني أفلامهما الروائية الطويلة.