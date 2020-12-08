فى آخر يوم تصوير.. فريق عمل مسلسل "لؤلؤ" يحتفل بعيد ميلاد إدوارد

نشر الفنان إدوارد فيديو لاحتفال طاقم عمل مسلسل "لؤلؤ" فى آخر يوم تصوير للمسلسل وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق إدوارد غلى الفيديو قائلا "اخر يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ.. احتفلو بعيد ميلادي ان شاء الله هتشوفوا مسلسل صورة مبهرة وقصة ممتعة وشكل جديد علي الدراما المصرية وجبة متكاملة تحت اشراف المخرج المبدع #محمد_سامي".

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مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.