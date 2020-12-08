على السجادة الحمراء.. طارق صبري في أحدث ظهور له عبر "إنستجرام"

نشر الفنان طارق صبرى صورة جديدة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر طارق صبري في الصورة مرتديا بدلة كلاسيك أنيقة باللون الأحمر القاتم. وكتب طارق من خلال صورته معلقًا: "من على السجادة الحمراء". ويصور الفنان طارق صبري دوره في فيلم «باركود» بمنطقة الهرم، في أول بطولة مطلقة. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلي الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

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