أحلام تنعى جان صليبا بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة الإماراتية أحلام، المنتج الفني جان صليبا الذي توفي أمس الإثنين في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت متأثرا بفيروس كورونا.

وغردت أحلام عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" خبر حزين وفاه #جان_صليبا عرفته شخص رائع وكريم ادعوا له بالمغفرة".

- نعى نجمات الفن لـ جان صليبا:

وكتبت اليسا رسالة مؤثرة جاء فيها :" قلبي محروق محروق محروق.. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".

واعادت اليسا التغريد مجددا :" ما كنت عارفة رح ازعل هل القد ".

ونعت الفنانة السورية أصالة المنتج اللبناني الشهير قائلة :" الله يرحمه ويعوضه الجنّه الطيّب والقريب على قلب الكلّ جان صليبا والله يصبّر قلّب أهله وأحبابه".

اما الفنانة اللبنانية نانسي عجرم اعربت عن حزنها مغردة:" تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك".

وغردت نجوى كرم قائلة :" الله يرحم الملحن جان صليبا، إن شاء الله تكون روحه بالسما".

والفنانة اللبنانية ميريام فارس كتبت:" الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما".