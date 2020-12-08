ميريام فارس تكشف ملامح ابنها "دايف" لأول مرة بعد شهر من ولادته..شاهدوا براءته

ميريام فارس فاجأت الجمهور اليوم بالتخلي عن عادتها بإخفاء ملامح أبنائها، وكشفت عن وجه ابنها الثاني "دايف" لأول مرة في فيديو على انستقرام.

ميريام فارس تكشف وجه ابنها "دايف"

وشاركت ميريام فارس الجمهور لحظة مميزة لها مع ابنها الثاني "دايف"، ونشرت فيديو له على حسابها بانستقرام وهو يتناول غذائه ويستعد للنوم، وكشفت ميريام فارس في الفيديو عن وجه ابنها دايف لأول مرة للجمهور بعد شهر من ولادته، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور لهذا السبب، وكذلك بسبب تعليقات المتابعين حول الشبه بين ميريام فارس وابنها بالإضافة إلى براءته.

ميريام فارس تتخلى عن عادتها مع أبنائها

وفاجأت ميريام فارس الجمهور بالتخلي عن عادتها بإخفاء ملامح أبنائها، بعدما نشرت فيديو لابنها دايف أظهرت به ملامحه، على عكس ما فعلته مع ابنها الأول جايدن، والذي ما زالت تخفي وجهه عن الجمهور في الصور والفيديوهات التي يظهر بها على انستقرام، وتوقع الجمهور أن تعود ميريام فارس لعادتها مع ابنها الثاني أيضاً، رغم إنها تحرص حتى الآن على مشاركة الجمهور عدة لحظات خاصة لها معه.

ميريام فارس تحتفل بمرور شهر على ولادة ابنها

واحتفلت ميريام فارس مؤخراً بمرور شهر على ولادة ابنها "دايف"، ونشرت فيديو مؤخراً ظهرت به وهي تلهو مع ابنيها دايف وجايدن، وعلقت على الفيديو قائلة:" أنا ممتنة جدًا ومباركة لتجربة الأمومة للمرة الثانية، إنه لأمر سحري للغاية كيف يمكنك الوقوع في الحب مرة أخرى"، وعادت ميريام فارس للتواصل مع جمهورها بكثافة على مواقع التواصل بعد فترة من الغياب بسبب فترة حملها وولادتها، ونشرت مؤخراً فيديو استعرضت به رشاقتها بعد أيام قليلة من ولادتها الثانية.

وكانت ميريام فارس قد أعلنت بشكل مفاجئ ولادتها لابنها "دايف"، في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أسبوع من ولادته سراً وكذلك بعدما أخفت فترة حملها عن الجميع، ونشرت فيديو على "انستجرام" وزفت به الخبر للجمهور وقالت:" صحيح انك جيت على الحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني"، وظهرت ميريام فارس ممسكة بيد ابنها الثاني وكشفت عن اسمه "دايف ميتري".