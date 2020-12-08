أصالة تغازل جمهورها في أحدث ظهور وتعلق: "شكرا على دعمكم التي زودتني عزيمة وأمل"

القاهرة - محمد ابراهيم - غازلت المطربة أصالة متابعيها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت أصالة بالصورة من على المسرح مرتدية فستان باللون الأصفر ، ووجهت رسالة شكر ومحبة لجمهورها وكتبت: في هذا اليوم كان امتحاني ، كيف لي أن أرائكم واستشعر دفئ قلوبكم من خلف شاشة ، كان إصراري على إسعادكم كان أكثر مما هو عليه .. تخيلت وجوهكم مبتسمة فرحة وتماهيت معكم رغم البعد، شكرا أحبتي على دعمكم ومحبتكم وثقتكم التي قوتني وزودتني عزيمة وأملاً ومحبة .. كانت ليلة كحبة دواء الأيام ليست كما اتمني طاب قلبي فيها وتحررت روحي.

وفي سياق آخر، طرحت أصالة مؤخرًا، أغنية جديدة حملت اسم "والله وتفارقنا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، توزيع طارق مدكور.