علي طريقتها الخاصة.. مي كساب تحتفل بعيد ميلادها

ونشرت مي صورة لها برفقة زوحها اوكا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها بإنستجرام ، ووجهت له رسالة رومانسية وكتبت: مع بداية عامي الجديد ، شكراً على كل مشاعر الحب التي غمرتموني بيها حبكم نعمة من رب العالمين ، شكراً حوزي وابني وصاحبي وابويا وحبيبي وكل حاجة في دنيتي، بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا ابو العيال ، شكرا اصحايي واهلي واهل جوزي علي كل حاجة حلوة عملتوها عشاني ، وأخيرا اسالك ربي الستر والصحة والرضا والسعادة وراحة البال لي ولكل من أحب.